Які виплати отримають звільнені військові у 2025 році

Українські військові можуть отримати грошову виплату після свого звільнення зі Збройних Сил. Ця допомога передбачається особам, яких мобілізували під час воєнного стану.

Які виплати отримують звільнені військовослужбовці

Сума такої виплати має бути не менше за 25% від місячного грошового забезпечення без урахування винагород, пише 24 канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Так виплати при звільненні виплачується військовослужбовцям, які були призвані на військову службу

за призовом під час мобілізації;

на особливий період;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Для цих людей розмір грошової виплати нараховується як 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Важливо! Однак вона не може меншою, як 25 відсотків від місячного грошового забезпечення без урахування винагород.