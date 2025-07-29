Через те що УБД не встиг подати до ПФУ певні документи про інвалідність, йому можуть нарахувати менший розмір допомоги до Дня Незалежності. Проте рішення проблеми є.

Що робити УБД, якщо не оновив дані в ПФУ?

ПФУ отримало звернення від українця, який не встиг повідомити про свою інвалідність та ризикує отримати менші виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Маю статус УБД, отримую пенсію за вислугу років. У період військової служби був поранений, визнаний особою з інвалідністю при захисті Батьківщини, але ще не встиг подати до ПФУ посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. У якому розмірі в серпні отримаю допомогу до Дня Незалежності?

– повідомили у зверненні.

У ПФУ відповіли, що грошова допомога виплачується з урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня поточного року.

Тому громадянин, який звернувся за порадою, у серпні разом з пенсією отримає 1 000 гривень як учасник бойових дій та додаткову виплату як особа з інвалідністю після оновлення даних.

На підставі звернення буде виплачено різницю між сумою, що вже була виплачена як УБД, і розміром допомоги, передбаченої для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Для отримання різниці в розмірі разової грошової виплати потрібно звернутись до Пенсійного фонду до листопада й надати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто отримає виплати до Дня Незалежності?

Найбільші виплати до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також гроші отримають українці, які мають інвалідність через війну. 1 000 гривень можуть отримати:

УБД;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих УБД, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.