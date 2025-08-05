До Дня Незалежності окремі категорії українців зможуть отримати від 450 до 3 100 гривень. Виплати надійдуть по-різному, залежно від категорії.

Хто і коли отримає виплати до Дня Незалежності?

Грошові виплати передбачені ветеранам війни, особам з інвалідністю, членам сімей загиблих захисників, а також іншим категоріям громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено військовою частиною на підставі поданої до ПФУ заявки.

Якщо особа не є пенсіонером та не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Заяву можна подати кількома способами:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Який розмір виплат до Дня Незалежності?

Найбільший розмір виплат до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Далі йдуть люди з інвалідністю внаслідок війни:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Наступна у списку – допомога для УБД, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто, а також дітям, які народилися в зазначених місцях. Уряд надасть таким особам 1 000 гривень до 24 серпня поточного року.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.