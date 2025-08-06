Окремі категорії українців можуть отримати від 450 до 3 100 гривень на День Незалежності. Деяким передбачена виплата в розмірі 1 000 гривень.

Хто може отримати 1 000 гривень?

Виплати передбачені в серпні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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1 000 гривень можуть отримати:

УБД;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Коли надійдуть виплати?

Виплати до Дня Незалежності залежно від категорії нараховуватимуть по-різному.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією. Військовослужбовцям виплату буде проведено військовою частиною на підставі поданої до ПФУ заявки.

Якщо особа не є пенсіонером та не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.