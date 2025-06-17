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Економіка Соцвиплати Як оформити виплати до Дня Незалежності через ЦНАП
17 червня, 12:45
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Як оформити виплати до Дня Незалежності через ЦНАП

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Окремі категорії українців, такі як військові та особи з інвалідністю, можуть отримати виплати до Дня Незалежності через ЦНАП або онлайн.
  • Виплати розподіляються за категоріями, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни суми варіюються від 2 700 до 3 100 гривень, а для учасників війни та інших – від 450 до 1 000 гривень.

Окремі категорії українців можуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності. Оформити її можна особисто через ЦНАП чи онлайн.

Хто отримає виплати до Дня Незалежності

Виплати передбачені військовим, особам з інвалідністю тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

  • I група – 3 100 гривень;
  • II група – 2 900 гривень,;
  • III група – 2 700 гривень;

Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачені 3 100 гривень, а УБД та постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 000 гривень

Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму зможуть отримати 650 гривень. А учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників – 450 гривень.

Кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Якщо людина не є пенсіонером і не проходить службу/не працює, то для отримання виплати у серпні заяву треба подати самостійно до 1 серпня 2025 року. У заяві потрібно зазначити:

  • паспортні дані;
  • номер банківського рахунка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на виплату.

Як подати заяву

Подати заяву для отримання виплат на День Незалежності можна кількома способами:

  • особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;
  • поштою – на адресу територіального органу ПФУ;
  • онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).

Зауважте! До заяви додаються копії паспорта і посвідчення. При особистому зверненні потрібно надати оригінали.