Гроші на дрова: хто з українців отримає понад 15 тисяч гривень

У 2023 році Кабінет міністрів запустив проєкт, який надає українцям можливість отримати допомогу на дрова. 30 серпня його продовжили на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Хто отримає виплати на дрова у 2024 році

Максимальна сума, яку можна отримати на купівлю твердого палива, на одну родину становить 16 234 гривні на рік, про це пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Зверніть увагу! Мешканці прифронтових українських територій отримають більше грошей на придбання дров.

Ухвалена постанова передбачає надати одноразову виплату разливим домогосподарствам прифронтових (прикордонних) громад на придбання твердого побутового палива. Її розмір складає 21 тисячу гривень.

Всього на цей гуманітарний проект передбачено 1,2 млрд грн,

– пише Урядовий портал.

Першочергово допомогу нададуть мешканцям, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення. Йдеться про громади таких областей:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької:

Миколаївської;

Чернігівської.

Як оформити виплати на дрова у 2024 році

Для оформлення виплат, українцям слід:

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередні 12 місяців;

звернутися до місцевого органу соціального захисту населення.

Важливо! Але в окремих випадках громадян можуть попросити надати довідку, яка підтверджує факт використання пічного опалення та дров для обігріву свого будинку.