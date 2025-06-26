Українці зможуть отримати 48 000 гривень: які умови та правила

Київська влада надаватиме допомогу у розмірі 48 000 гривень на рік на засоби гігієни певним категоріям. Для отримання коштів необхідно написати заяву та подати документи.

Хто може отримати 48 000 гривень

Право на виплати матимуть лише деякі категорії громадян у Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Це родини, у яких є:

діти до 2 років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

діти до 18 років з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені родини з немовлятами.

Також матеріальну допомогу зможуть отримати кияни-Захисники України, що мають відповідні медичні показання.

З 2019 року громадянам надавали додаткову допомогу у натуральному вигляді (гігієнічні товари, підгузки тощо), а нині вирішили впровадити адресну фінансову допомогу на картку.

Діти ростуть по-різному, і потреби змінюються. Забезпечити широкий асортимент по районах дуже складно. Ми регулярно стикалися з ситуаціями, коли в одному районі є запас, а в іншому деякі вироби закінчувалися ще до чергової закупівлі. А тендери – це довго,

– повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як отримати виплати

Загалом за повний календарний рік громадяни зможуть одержати виплату у розмірі шести мінімальних зарплат. Гроші будуть виплачувати щокварталу, тобто по 12 000 гривень кожні три місяці.

Наразі виділено фінансування для близько тисячі людей – такою була потреба на момент розробки змін. У разі зростання потреби Київ шукатиме додаткові ресурси,

– говорить Марина Хонда.

Громадяни, які хочуть отримати допомогу, мають написати заяву та подати пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у столиці місцем проживання.