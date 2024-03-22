Чоловіки-біженці з України можуть втратити виплати: що розглядають у Німеччині

Українські чоловіки призовного віку, що виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, можуть стикнутися з проблемою щодо грошової підтримки. В Німеччині вже розглядають варіант припинення виплат для таких осіб.

В Німеччині пропонують позбавити виплат українських чоловіків-біженців

Стало відомо, що в Німеччині перебуває понад 200 тисяч українців призовного віку, що в'їхали у країну від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать дані Центрального реєстру іноземців.

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Як повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, зараз в країні понад 150 тисяч чоловіків, віком від 27 до 60 років. Допомогу отримують 125 тисяч осіб.

Таким чином, у Бундестазі пропонують позбавити виплат таких біженців-чоловіків. Це рішення підтримав депутат від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Флоріан Хан.

За його словами, виплати, які отримують українці, опосередковано протидіють українським оборонним зусиллям та не відповідають німецькому розумінню призову та оборони власної країни.

Сигнальний ефект для воюючих українців, а також внутрішньо, поганий, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту,

– каже Флоріан Хан.

Думки щодо цього різняться

Водночас думку Флоріана Хана не поділяють деякі депутати Бундестагу. Вони проти такого позбавлення коштів.