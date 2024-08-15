Як онлайн оформити виплати одиноким батькам у 2024 році

Одинокі батьки можуть легко оформити виплати через онлайн-платформи, що спрощує процес отримання фінансової допомоги. Як саме це можна зробити та яка сума виплат, читайте далі.

Як подати заявку на дитячі виплати онлайн

Одинокі батьки можуть відтепер подавати заявки на допомогу онлайн – через застосунок "Дія". Зробити це можуть лише ті особи, які самостійно виховують дітей. Адже право на отримання виплат на утримання дитини мають одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі, а також одинокі усиновлювачі.

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Це також стосується випадків, коли в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або матір, або ж цей запис зроблено за вказівкою одного з батьків.

У 2024 році суми виплат становитимуть: 2 563 гривні – для дітей до 6 років, 3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років і 3 028 гривень – для молоді від 18 до 23 років.

Ось покрокова інструкція для оформлення виплат онлайн: