Не усі отримають додаткові виплати: хто з пенсіонерів може розраховувати на допомогу від ООН
Джерело:ПФУ
Деякі українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Право на отримання додаткової фінансової допомоги в рамках реалізації проєкту не усі, а лише певні пенсіонери, які відповідають умовам програми.
Хто отримає фінансову підтримку від ООН
Всесвітня продовольча програма ООН продовжить реалізацію ініціативи з додаткової підтримки пенсіонерів також у червні 2024 року. Зокрема, не усі пенсіонери, а саме жителі прифронтових областей зможуть отримати від організації додаткову фінансову допомогу.
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Пенсіонери, які мають право на додаткову фінансову допомогу в рамках проєкту, повинні відповідати таким умовам:
- отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;
- проживати на територіях активних або можливих бойових дій;
- не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.
При цьому, виплату додаткової допомоги припиняють, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із перелічених вище умов.Зауважте! Перелік одержувачів виплат складається на основі даних з баз ПФУ. Виплати проводяться автоматично, без потреби у будь-якому зверненні громадян.
В яких областях треба мешкати, аби отримати допомогу
Додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН надають пенсіонерам, що проживають у регіонах з активними або потенційними військовими діями, зокрема в таких областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівської області.