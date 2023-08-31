Допомога українцям від ООН: як отримати

У ООН прийняли рішення про надання грошової допомоги українським пенсіонерам, що найбільше постраждали від війни. Йдеться про окремо визначені регіони. Організація виплатила кошти близько 260 тисячам українських пенсіонерів.

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Розмір цієї виплати розраховується індивідуально і надається пенсіонерам, які отримують пенсію менш ніж 3 тисячі гривень.

3 тисячі гривень мінус розмір пенсії. Це і є розмір виплати. Наприклад, у пенсіонера з пенсією 2 600 гривень, допомога від ООН складатиме 400 гривень.

Перша хвиля виплат відбулася у серпні. Зараз ця ініціатива спонсорується Європейським Союзом. Окремі внески надають приватні донори та уряди Норвегії і Швеції.