Виплати для ВПО в Україні автоматично продовжать до 1 березня

26 січня 2024, 17:03
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Джерело:

Уряд online

З 1 березня діятимуть нові правила допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які будуть продовжені ще на 6 місяців. Виплати також продовжено для інших вразливих категорій населення.

Що буде з виплатами

Всього держава планує підтримати більш ніж півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Нині Кабмін працює над отриманням коштів від наших партнерів та союзників. Очікується, що ЄС 1 лютого схвалить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

Ми також обговорили з міністром фінансів США Джанет Єлен питання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. Очікуємо, що США нададуть Україні 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки цього року,
— заявив Шмигаль.

Також уряд очікує на схвалення законопроєкту в Сенаті США, який дозволить конфіскувати російські активи на користь України. Ми робимо все можливе для посилення стійкості нашої держави та справедливої допомоги нашим громадянам.

Хто отримуватиме виплати надалі

У березні, після скасування виплат ВПО, допомогу зможуть отримати:

  • пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,
  • люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
  • родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,
  • люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.
Зауважте! Щомісяця переселенці отримують від держави щомісячну компенсацію на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям, а також по 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Автор: Дарія Подвишенна