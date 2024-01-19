Хто з переселенців залишиться без виплат з 1 лютого
Джерело:Кабмін
До кінця січня 2024 року більшість ВПО ще отримуватимуть виплати, які були автоматично продовжені їм у серпні 2023 року. Втім, деякі категорії переселенців будуть позбавлені виплат з різних на те причин.
З яких причин можуть скасувати виплату
Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб є тимчасовою і надається громадянам, які найбільше її потребують. Розмір допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, становить 2 тисячі гривень, а для осіб з інвалідністю чи дітьми — 3 тисячі гривень.
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Втім, для регулярного нарахування виплат людина має постійно перебувати в Україні та мати відповідний фінансовий стан.Зауважте! У 2024 році допомога автоматично продовжується для українців, чий фінансовий стан потребує додаткової підтримки, і скасовується для осіб, чий фінансовий стан дозволяє здійснювати значущі витрати без допомоги від держави. Міністерство соціальної політики розробило відповідний проєкт постанови.
Крім того, причиною для скасування виплат може бути:
- перебування особи за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих та документально підтверджених причин;
- перебування в місцях позбавлення волі чи засудження за колабораціонізм.
- повернення до покинутого місця проживання.
Хто залишиться без виплат
Згідно з рішенням Міністерства соціальної політики, грошові виплати відмінять для осіб, які мають достатні фінансові можливості для значущих покупок і інвестицій.
З 2024 року виплати ВПО будуть скасовані для громадян, які:
- Придбали земельну квартиру, будинок або ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого коштом державного або місцевого бюджету).
- Придбали новий транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому (за винятком автомобілів, придбаних волонтерами та переданих ЗСУ).
- Мають власне житло площею більше 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими.
- Придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень (за винятком валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних або освітніх послуг), а також банківські метали.
- Мають на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тисяч гривень.