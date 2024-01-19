З яких причин можуть скасувати виплату

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб є тимчасовою і надається громадянам, які найбільше її потребують. Розмір допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, становить 2 тисячі гривень, а для осіб з інвалідністю чи дітьми — 3 тисячі гривень.

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Втім, для регулярного нарахування виплат людина має постійно перебувати в Україні та мати відповідний фінансовий стан.

Зауважте! У 2024 році допомога автоматично продовжується для українців, чий фінансовий стан потребує додаткової підтримки, і скасовується для осіб, чий фінансовий стан дозволяє здійснювати значущі витрати без допомоги від держави. Міністерство соціальної політики розробило відповідний проєкт постанови.

Крім того, причиною для скасування виплат може бути:

перебування особи за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих та документально підтверджених причин;

перебування в місцях позбавлення волі чи засудження за колабораціонізм.

повернення до покинутого місця проживання.

Хто залишиться без виплат

Згідно з рішенням Міністерства соціальної політики, грошові виплати відмінять для осіб, які мають достатні фінансові можливості для значущих покупок і інвестицій.

З 2024 року виплати ВПО будуть скасовані для громадян, які:

Придбали земельну квартиру, будинок або ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого коштом державного або місцевого бюджету).

Придбали новий транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому (за винятком автомобілів, придбаних волонтерами та переданих ЗСУ).

Мають власне житло площею більше 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими.

Придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень (за винятком валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних або освітніх послуг), а також банківські метали.

Мають на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тисяч гривень.

Важливо! Якщо після перевірки ВПО через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення грошової допомоги, особа буде сповіщена електронною поштою, телефонним дзвінком або через електронну інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).