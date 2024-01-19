По каким причинам могут отменить выплату

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц является временным и предоставляется наиболее нуждающимся гражданам. Размер помощи для всех лиц, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц, составляет 2 тысячи гривен, а для лиц с инвалидностью или детьми — 3 тысячи гривен.

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Впрочем, для регулярного начисления выплат человек должен находиться в Украине и иметь соответствующее финансовое состояние.

Кроме того, причиной отмены выплат может быть:

  • пребывания лица за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин;
  • пребывание в местах лишения свободы или осуждение за коллаборационизм.
  • возвращение в заброшенное место жительства.

Кто останется без выплат

Согласно решению Министерства социальной политики, денежные выплаты будут отменены для лиц, имеющих достаточные финансовые возможности для значимых покупок и инвестиций.

С 2024 года выплаты ВПЛ будут отменены для граждан, которые:

  • Приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета).
  • Приобрели новое транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (за исключением автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных ВСУ).
  • Имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные.
  • Приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен (за исключением валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг), а также банковские металлы.
  • Есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тысяч гривен.