Частині переселенців виплати дорахують вручну

Не всі переселенці отримали державну допомогу. У такому випадку необхідно звернутися до ЦНАПу і після цього недонараховані кошти донарахують вручну.

Під час реєстрації для отримання статусу ВПО через "Дію" через велике навантаження на систему частина поданих заяв "зависла". Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Як одержати ненараховані кошти

Через те, що деякі заяви "зависли", не підтягнулись необхідні для отримання більшої суми виплат документи. Йдеться про посвідчення про інвалідність чи свідоцтва про народження дітей.

За словами Жолнович, необхідно звернутися до ЦНАПу чи управління соцзахисту з необхідними документами для корегування інформації в системі.

Якщо в когось недонарахована виплата, як людині з інвалідністю, тобто не підтягнулося посвідчення про інвалідність. Якщо, наприклад, матері виплачені кошти, а дітям не виплачені. Будь ласка, зверніться в управління соцзахисту чи ЦНАП з тими документами, які у вас є – вони мають доручення провести корегування і зробити донарахування,

– зазначила міністерка.

Яку допомогу можуть отримати українці

Майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які стали переселенцями через повномасштабну війну росії проти України, загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень. Але переселенці можуть отримувати допомогу не лише від держави, а й від різних міжнародних організацій.

Нагадаємо, що відповідно до урядового рішення допомога на проживання переселенцям надається в наступних розмірах:

3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень – для інших осіб.

Окрім цього, деякі ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть отримати до 20 тисяч гривень компенсації на ведення бізнесу. Мовиться підприємців, близькі родичі (дружини, чоловіки, діти, батьки) яких є ветеранами, героями Небесної сотні або загинули на війні.

бути ветераном чи членом родини ветерана;

бути ФОПом чи самозайнятою особою;

мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.

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Загалом, щоб податись на виплату потрібно відповідати трьом критеріям: