Виплата ВПО до 20 тисяч гривень

Деякі ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть отримати до 20 тисяч гривень компенсації на ведення бізнесу. Мовиться підприємців, близькі родичі (дружини, чоловіки, діти, батьки) яких є ветеранами, героями Небесної сотні або загинули на війні.

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Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна розповіла, що багато родин ветеранів переселились в інше місце проживання, не маючи відповідних інструментів для того, щоб працевлаштуватись або відновити власну справу. Саме тому була започаткована програма Українським ветеранським фондом, аби допомогти таким українцям.

Тому ми започаткували програму з мікрофінансування ветеранського бізнесу, завдяки якій ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 20 тисяч гривень на придбання будь-якого обладнання для ведення власної справи,

– поділилась Лапутіна.

Загалом, щоб податись на виплату потрібно відповідати трьом критеріям:

бути ветераном чи членом родини ветерана;

бути ФОПом чи самозайнятою особою;

мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.

Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу підкреслив, що виплати ФОПи-переселенці можуть отримати у разі, якщо відновлять діяльність на новій території й тут, на думку експерта, є певні нюанси. Він пояснив, що вважає таку виплату замалою, оскільки вона еквівалентна близько 500 доларів на людину. Оскільки за одноразову виплату неможливо сформувати нові виробничі потужності й покрити витрати.

Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно зібрати такий пакет документів:

скан паспорта заявника з пропискою,

скан довідки ВПО (скріншот із Дії не підходить),

скан виписки чи витягу з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу,

скан підтвердження статусу ветерана, а саме: посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни або члена сім'ї ветерана війни,

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

На одноразову виплату до 20 тисяч гривень можуть розраховувати ВПО, близькі родичі яких є ветеранами, героями Небесної сотні або загинули на війні / Фото 24 каналу

Як довго розглядається заявка

Комісія у термін до 10 днів розгляне надіслані документи, після чого прийме рішення щодо надання коштів. Якщо заявку схвалять, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Програма триватиме до кінця війни, тож у ФОПів, які були вимушені поїхати з зони бойових дій ще є можливість отримати допомогу від держави. Також зауважимо, що така допомога надається одноразово, на відміну від щомісячних виплат ВПО (мовиться про 2 – 3 тисячі гривень).

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Чи може ВПО паралельно отримувати декілька виплат

24 канал також запитав Бориса Кушнірука, чи може ВПО який отримує щомісячні виплати від держави паралельно податись на виплату, як ФОП-переселенець.

Це дві різних речі. Крім того, ви або починаєте діяльність, або "сидите" на державній допомозі. Навпаки тут завдання полягає в тому, щоб допомогти бізнесу відновити діяльність,

– пояснив експерт.

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