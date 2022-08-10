Выплата ВПЛ до 20 тысяч гривен

Некоторые ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут получить до 20 тысяч гривен компенсации на ведение бизнеса. Речь о предпринимателях, близкие родственники (жены, мужья, дети, родители) которых являются ветеранами, героях Небесной сотни или погибли на войне.

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Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала, что многие семьи ветеранов переселились в другое место жительства, не имея соответствующих инструментов для того, чтобы трудоустроиться или возобновить собственное дело. Именно поэтому была начата программа Украинского ветеранского фонда, чтобы помочь таким украинцам.

Поэтому мы положили начало программе по микрофинансированию ветеранского бизнеса, благодаря которой ветераны и члены их семей могут получить до 20 тысяч гривен на приобретение любого оборудования для ведения собственного дела,

– поделилась Лапутина.

В общем, чтобы подать на выплату нужно соответствовать трем критериям:

быть ветераном или членом семьи ветерана;

быть ФЛП или самозанятым лицом;

иметь статус внутренне перемещенного лица, приобретенный после 24 февраля 2022 года.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 канала подчеркнул, что выплаты ФЛП-переселенцы могут получить в случае, если возобновят деятельность на новой территории и здесь, по мнению эксперта, есть определенные нюансы. Он объяснил, что считает такую выплату малой, поскольку она эквивалентна около 500 долларов на человека. Поскольку за единовременную выплату невозможно сформировать новые производственные мощности и покрыть затраты.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно собрать следующий пакет документов:

скан паспорта заявителя с пропиской,

скан справки ВПЛ (скриншот из Дии не подходит),

скан выписки или выписки из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице,

скан подтверждение статуса ветерана, а именно: удостоверение участника боевых действий, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны или члена семьи ветерана войны,

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

На одноразовую выплату до 20 тысяч гривен могут рассчитывать ВПЛ, близкие родственники которых являются ветеранами, героями Небесной сотни или погибли на войне / Фото 24 канала

Как долго рассматривается заявка

Комиссия в срок до 10 дней рассмотрит присланные документы, после чего примет решение о предоставлении средств. Если заявка будет одобрена, средства поступят в течение 10 дней.

Программа будет продолжаться до конца войны, поэтому у ФЛП, которые были вынуждены уехать из зоны боевых действий, еще есть возможность получить помощь от государства. Также заметим, что такая помощь предоставляется единовременно, в отличие от ежемесячных выплат ВПЛ (говорится о 2 – 3 тысячах гривен).

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Может ли ВПЛ параллельно получать несколько выплат

24 канал также спросил Бориса Кушнирука, может ли ВПЛ который получает ежемесячные выплаты от государства параллельно подать на выплату, как ФЛП-переселенец.

Это две разных вещи. Кроме того, вы либо начинаете деятельность, либо сидите на государственной помощи. Напротив здесь задача состоит в том, чтобы помочь бизнесу возобновить деятельность,

– объяснил эксперт.

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