Сайт 24 канала рассказывает, почему и кому из переселенцев государство отменит выплаты, а кому не следует бояться подобных изменений.

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Для кого будут отменены соцвыплаты

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре", отметил, что касается приостановления выплат, то сейчас такая возможность не предусмотрена – пока лицо является внутренне перемещенным, оно будет получать помощь.

Опять же, если оно приобрело такой статус в результате предоставления ложной информации, то оно может его потерять вместе с помощью,

– отметил Мартынчук.

Напомним, что по состоянию на 01 июля 2022 года в обновленный список ВПЛ, которые могут получать соцвыплаты, входит 9 областей, из которых они должны были эвакуироваться. Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, продолжат получать денежную помощь от государства.

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Выплаты отменяются для ВПЛ, которые:

вернулись домой;

переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный список;

имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий рф.

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, отметила, что, например, киевлянам, у которых не разрушен дом, но которые живут во Львове и там зарегистрировались как ВПЛ, с мая рассчитывать на выплаты ВПЛ не стоит.

Киевляне, у которых дом был разрушен или стал непригодным для проживания вследствие повреждения боевыми действиями рф, и сейчас проживают во Львове и соответственно там же зарегистрировались как ВПЛ. На выплаты рассчитывать могут,

– подытожила эксперт.

Но только при условии, что до 20 мая они подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный веб-портал электронных услуг (приложение Дия), или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий.

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