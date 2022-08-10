Сайт 24 каналу розповідає, чому та кому з переселенців держава скасує виплати, а кому не слід боятися подібних змін.

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Для кого будуть скасовані соцвиплати

Владислав Мартинчук, адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре", зазначив, щодо зупинення виплат, то зараз така можливість не передбачена – доки особа є внутрішньо переміщеною, вона буде отримувати допомогу.

Знову ж таки, якщо вона набула такого статусу внаслідок подання неправдивої інформації, то вона може його втратити разом із допомогою,

– зауважив Мартинчук.

Нагадаємо, що станом на 01 липня 2022 року до оновленого переліку ВПО, які можуть отримувати соцвиплати, входить 9 областей з яких вони повинні були евакуюватися. Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, продовжать отримувати грошову допомогу від держави.

Виплати зможуть отримати люди, чиє житло постраждало від війни / Колаж сайту 24 каналу

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Виплати скасовуються для ВПО, які:

повернулись додому;

перемістилися з території територіальних громад, які на сьогодні не входять до вищезазначеного Переліку;

мають житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій рф.

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, зазначила, що, наприклад, киянам, в яких не зруйнована домівка, але які мешкають у Львові й там зареєструвались як ВПО, з травня розраховувати на виплати ВПО не варто.

Кияни, в яких домівка була зруйнована або стала непридатною для проживання внаслідок пошкодження бойовими діями рф, і зараз проживають у Львові й відповідно там же зареєструвались як ВПО. На виплати розраховувати можуть,

– підсумувала експертка.

Але лише за умови, що до 20 травня вони подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (застосунок Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.

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