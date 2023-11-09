Деякі українці зможуть отримати понад 5 тисяч гривень грошової допомоги

До 10 листопада у Сумській області працюватиме мобільна бригада БФ "Право на захист". Працівники фонду збиратимуть заявки від громадян, які потребують грошової допомоги.

Хто може отримати виплати

УВКБ ООН надаватиме допомогу особам, які постраждали внаслідок воєнних дій та не мають змоги покрити базові потреби, як-от тимчасове житло, харчування чи засоби особистої гігієни.

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В першу чергу, виплати стосуються:

ВПО від 24 лютого 2022 року;

населення, постраждалого внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях;

людей, які повернулися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області чи країни.

Також допомогу отримають вразливі категорії:

родина, яка має лише одного з батьків, з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку;

родина, яку очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Особи, які підпадають під ці категорії, мають також відповідати соціально-економічним критеріям. Їхній дохід має бути не більшим, ніж 5 400 гривень на місяць. Сім’ї, які подали заяву після 1 жовтня, до кінця 2023 року отримуватимуть 3 600 гривень на особу на 3 місяці та ще 2 220 гривень на особу на підготовку до зимового періоду.

Як подати заявку

Мобільні групи УВКБ ООН реєструють заявки громадян під час виїздів.

Для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистанційну реєстрацію.

З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

Розклад роботи мобільної бригади

9 та 10 листопада на Сумщині мобільні бригади працюватимуть у місті Конотоп.

9 листопада:

адреса прийому: Б. Хмельницького, 24 (міський палац культури)

години роботи: 9:00 - 18:00

10 листопада: