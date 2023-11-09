Хто може отримати виплати
УВКБ ООН надаватиме допомогу особам, які постраждали внаслідок воєнних дій та не мають змоги покрити базові потреби, як-от тимчасове житло, харчування чи засоби особистої гігієни.
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В першу чергу, виплати стосуються:
- ВПО від 24 лютого 2022 року;
- населення, постраждалого внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях;
- людей, які повернулися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області чи країни.
Також допомогу отримають вразливі категорії:
- родина, яка має лише одного з батьків, з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку;
- родина, яку очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).
Особи, які підпадають під ці категорії, мають також відповідати соціально-економічним критеріям. Їхній дохід має бути не більшим, ніж 5 400 гривень на місяць. Сім’ї, які подали заяву після 1 жовтня, до кінця 2023 року отримуватимуть 3 600 гривень на особу на 3 місяці та ще 2 220 гривень на особу на підготовку до зимового періоду.
Як подати заявку
Мобільні групи УВКБ ООН реєструють заявки громадян під час виїздів.
З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:
- податковий номер;
- національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
- довідка ВПО (за наявності);
- гривнева банківська картка головного заявника;
- свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);
- документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);
- посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).
Розклад роботи мобільної бригади
9 та 10 листопада на Сумщині мобільні бригади працюватимуть у місті Конотоп.
9 листопада:
- адреса прийому: Б. Хмельницького, 24 (міський палац культури)
- години роботи: 9:00 - 18:00
10 листопада:
- адреса прийому: Б. Хмельницького, 24 (міський палац культури)
- години роботи: 9:00 - 16:00