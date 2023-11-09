Кто может получить выплаты
УВКБ ООН будет предоставлять помощь лицам, пострадавшим в результате военных действий и не имеющим возможности покрыть базовые потребности, например временное жилье, питание или средства личной гигиены.
Читайте также Социальные выплаты возрастут: на какие суммы могут рассчитывать дети и родители
В первую очередь, выплаты касаются:
- ВПЛ от 24 февраля 2022 года;
- населения, пострадавшего в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях;
- людей, которые вернулись к месту жительства после вынужденного перемещения в другую область или страну.
Также помощь получат уязвимые категории:
- семья, имеющая только одного родителя, с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми;
- семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).
Лица, подпадающие под эти категории, должны также отвечать социально-экономическим критериям. Их доход должен быть не более 5 400 гривен в месяц. Семьи, подавшие заявление после 1 октября, до конца 2023 года будут получать 3600 гривен на человека на 3 месяца и еще 2220 гривен на человека на подготовку к зимнему периоду.
Как подать заявку
Мобильные группы УВКБ ООН регистрируют заявки граждан на выездах.
С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- гривневая банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Расписание работы мобильной бригады
9 и 10 ноября в Сумской области мобильные бригады будут работать в городе Конотоп.
9 ноября:
- адрес приема: Б. Хмельницкого, 24 (городской дворец культуры)
- часы работы: 9:00 – 18:00.
10 ноября:
- адрес приема: Б. Хмельницкого, 24 (городской дворец культуры)
- часы работы: 9:00 – 16:00.