Яких змін очікувати у 2024 році

Перша заступниця міністра соціальної політики, Дарія Марчак, наголосила на тому, що збільшення розміру прожиткового мінімуму сприятиме покращенню соціальної підтримки сімей з дітьми. Саме це призведе до підвищення розміру державної соціальної допомоги у 2024 році.

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Прожитковий мінімум для дітей

Зараз прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 гривні , а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні .

прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає , а для дітей віком від 6 до 18 років — . Передбачається, що у бюджеті-2024 він складе для дітей віком до 6 років — 2 563 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривні.

Виплати у разі народження (усиновлення) дитини

На сьогодні, законом України №2811 розмір допомоги у разі народження (усиновлення) дитини встановлено в сумі 41 280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї.

На 2024 рік не передбачено змін у розмірі виплати при народженні дитини, оскільки ця сума встановлена законодавством і не корелює з рівнем прожиткового мінімуму.

"Пакунок малюка" або грошова компенсація

Батьки новонароджених дітей мають право отримати одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка" або грошову компенсацію його вартості. Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на одну дитину становить три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років.

Зверніть увагу! Станом на листопад 2023 року ця сума складає 6 816 гривень.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

В Україні передбачено надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам (зокрема неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Така допомога надається:

У розмірі 100 відсотків грошового забезпечення – жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби; У розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу – жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; У розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги з безробіття – жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні; У розмірі місячної стипендії – аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; У розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць – жінкам, які не працюють, та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності.

Допомога матерям-одиначкам

Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги становить:

На дітей віком до 6 років — 2 272 гривень; На дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривень.

Виплати аліментів на дитину

Тимчасова допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме.

На сьогодні розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір такої допомоги становить:

Для дітей віком до 6 років — 2 272 гривень; Для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривень.

Виплати на дітей ВПО

Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та яка подала відповідну заяву включно до 30 квітня 2022 року. Зокрема, для дітей розмір такої допомоги становить 3 000 гривень.

Важливо! Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.