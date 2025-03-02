Виплати та пільги: на що можуть розраховувати батьки загиблого військового

Члени родин загиблих військовослужбовців можуть розраховувати на певні пільги та виплати від держави. Йдеться зокрема й про батьків померлого захисника або захисниці України.

Виплати для батьків загиблого військового

Також виплати можуть отримувати чоловік або дружина, неповнолітні діти та утриманці загиблого, передає 24 Канал з посиланням на Безоплатну правічну допомогу.

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Так родини загиблих осіб повинні отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 000 000 гривень від держави.

Реалізувати це право можливо з дня його виникнення. Днем виникнення є дата загибелі особи, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Важливо! Виплату не можуть отримати громадяни Росії або Білорусії та особи, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Пільги для батьків загиблого військового

Також батьки загиблого військового чи військовослужбовиці мають право на низку пільг.

Медичні пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Трудові пільги:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час;

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Житлові пільги:

позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів.

Пільги у сфері комунальних послуг: