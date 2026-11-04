Уряд запровадив щомісячні виплати фахівцям, які ліквідовують наслідки російських ударів

Кабмін ухвалив рішення про додаткову державну допомогу працівникам, які ліквідовують наслідки російських ударів. Вони отримуватимуть по 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Хто зможе отримувати додаткові виплати?

Розмір виплати становитиме 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах. Отримувати допомогу працівники зможуть із листопада і до кінця опалювального сезону.

На додаткові кошти зможуть розраховувати:

енергетики;

працівники теплових і газових підприємств;

фахівці компаній водопостачання та водовідведення;

працівники комунальних служб;

залізничники.

Корецький наголосив, що рішення ухвалили за дорученням Президента, адже саме ці фахівці забезпечують роботу критичної інфраструктури навіть після масштабних російських атак.

За словами Корецького, масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по об'єктах критичної інфраструктури по 300 – 400 дронів. Також регулярно б'є ракетами, у тому числі балістичними.

Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки.

Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість. Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз. Дякую всім, хто в ці хвилини працює по всій країні. Ви відновлюєте мережі, повертаєте світло, воду, тепло і робите все, щоб зірвати плани ворога,

– наголосив Сергій Корецький.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року Пенсійний фонд України нарахує малозабезпеченим сім’ям два види виплат: стандартну соціальну допомогу та базову соціальну допомогу. Для розрахунку базової виплати використовують величину 4 500 гривень, однак остаточна сума залежить від складу сім’ї та її середньомісячного доходу за останні три місяці.

Для першого дорослого заявника, дітей до 18 років та людей з інвалідністю I або II групи враховують 100% цієї суми, а для кожного наступного дорослого члена сім’ї – 70%, тобто 3 150 гривень. Стандартна соціальна допомога розраховується на основі прожиткового мінімуму, який відрізняється залежно від віку та категорії отримувача.