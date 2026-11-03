Допомога малозабезпеченим у листопаді: кому та скільки виплатять

Кому держава перерахує гроші та як працює новий механізм

Базова соціальна допомога не має єдиної фіксованої ставки для всіх, про що вказано на сайті Міністерства соціальної політики.

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Головним орієнтиром для розрахунків виплат для малозабезпечених з 1 листопада 2026 року є базова величина у розмірі 4 500 гривень.

Згідно з інформацією, кінцева сума на картці – це різниця між сукупною розрахунковою сумою для всіх членів родини та їхнім реальним середньомісячним доходом за останні три місяці.

Для першого дорослого заявника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I чи II групи враховують 100% базової величини, тобто 4 500 гривень.

Натомість для кожного наступного дорослого члена сім'ї ця сума становить 70% – 3 150 гривень.

Стандартний механізм спирається на прожитковий мінімум. Держава покриває різницю між встановленим рівнем забезпечення та реальними доходами домогосподарства.

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Для працездатних осіб цей рівень становить 1 996,80 гривні, а для людей, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 2 595 гривень. На дітей до 6 років закладено 4 084,65 гривні, від 6 до 18 років – 5 092,40 гривні, а для студентів до 23 років – 4 825,60 гривні.

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Зверніть увагу! Отримати гроші зможуть не всі. Наприклад, якщо працездатний член родини понад три місяці не працював, не стояв на обліку в центрі зайнятості та не платив ЄСВ, у допомозі відмовлять.

Також допомогу скасують, якщо протягом року хтось із сім'ї:

здійснив покупку на понад 50 тисяч гривень;

має на депозитах понад 100 тисяч гривень;

володіє другою квартирою;

або має більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років.

Винятки роблять лише для тих, хто доглядає за дітьми, особами з інвалідністю, або проживає в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що законопроєкт щодо базової соціальної допомоги підтримали народні депутати у жовтні. Однак перехід на цю систему є добровільним. А раніше призначені види державної соціальної допомоги продовжуватимуть виплачуватися.