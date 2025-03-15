Як підтвердити трудовий стаж для отримання виплат за кордоном

Після початку повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон. Часто в них виникають труднощі при підтвердженні страхового стажу для оформлення допомоги у разі втрати роботи.

У яких країнах враховується український стаж

Україна має підписані угоди про соціальне забезпечення з низкою європейських країн, зокрема з Польщею, Латвією, Естонією та Болгарією, передає 24 Канал з посиланням на Державний центр зайнятості.

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Ці домовленості дають можливість зараховувати український страховий стаж роботи під час розгляду заяв на допомогу з безробіття в цих країнах.

Основним підтверджуючим документом є довідка про трудовий стаж, яку видають уповноважені органи в Україні.

У Польщі для отримання виплат потрібно подати до місцевої служби зайнятості формуляр UA/PL, що містить інформацію про трудову діяльність в Україні.

для отримання виплат потрібно подати до місцевої служби зайнятості формуляр UA/PL, що містить інформацію про трудову діяльність в Україні. У Болгарії вимагають довідку УКР/БГ 3, яку українці можуть отримати через Державний центр зайнятості після відповідного запиту болгарської сторони.

вимагають довідку УКР/БГ 3, яку українці можуть отримати через Державний центр зайнятості після відповідного запиту болгарської сторони. У Латвії та Естонії дані про страховий стаж розглядаються індивідуально – на основі запитів місцевих органів до України.

Як подати заявку на підтвердження стажу

Щоб подати запит на підтвердження страхового стажу, необхідно підготувати такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також довідки або документи, що підтверджують трудову діяльність. У разі зміни прізвища потрібно надати відповідні підтвердження – наприклад, свідоцтво про шлюб.

Важливо! Громадяни, які після 1 січня 2016 року були підприємцями або перебували у декретній відпустці, додатково мають надати форму ОК-7, яку можна отримати в Пенсійному фонді України.