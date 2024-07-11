Як правильно розрахувати виплату з безробіття у 2024 році

Чимало громадян проходили процедуру оформлення допомоги в центрах зайнятості. Однак, в умовах дії воєнного стану багатьох цікавить актуальний розмір виплат по безробіттю.

Який розмір виплат по безробіттю у 2024 році

Під час воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. У 2024 році ця сума складає 7 100 гривень.

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При цьому мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить нині – 1 500 гривень, якщо страховий стаж за рік перед отриманням статусу безробітного становить менше ніж 7 місяців.

Відповідно, конкретна сума виплат, яку можна отримати, залежатиме від таких факторів:

страхового стажу;

підстав припинення трудових відносин (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, скорочення на підприємстві);

розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Як визначається виплата залежно від набутого стажу

! Мінімальні виплати отримують люди, яких звільнили за підстав дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності, а також люди, яка шукають першу роботу після завершення навчання або звільнення зі строкової служби.

Якщо страховий стаж перевищує 7 місяців, розмір допомоги визначається у відсотках від середньомісячної заробітної плати працівника за останні шість місяців до звільнення залежно від тривалості страхового стажу: