Який розмір виплат по безробіттю у 2024 році
Під час воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. У 2024 році ця сума складає 7 100 гривень.
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При цьому мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить нині – 1 500 гривень, якщо страховий стаж за рік перед отриманням статусу безробітного становить менше ніж 7 місяців.
Відповідно, конкретна сума виплат, яку можна отримати, залежатиме від таких факторів:
- страхового стажу;
- підстав припинення трудових відносин (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, скорочення на підприємстві);
- розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.
Як визначається виплата залежно від набутого стажу
Якщо страховий стаж перевищує 7 місяців, розмір допомоги визначається у відсотках від середньомісячної заробітної плати працівника за останні шість місяців до звільнення залежно від тривалості страхового стажу:
- до 2 років стажу – 50%;
- від 2 до 6 років стажу – 55%;
- від 6 до 12 років стажу – 60%;
- понад 18 років стажу – 70%.