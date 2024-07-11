Какой размер выплат по безработице в 2024 году
Во время военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. В 2024 году эта сумма составляет 7 100 гривен.
Читайте также: Повышение минимальной зарплаты и соцвыплат может больше не быть: что планирует правительство
При этом минимальный размер пособия по безработице составляет сейчас – 1 500 гривен, если страховой стаж за год перед получением статуса безработного составляет менее 7 месяцев.
Соответственно, конкретная сумма выплат, которую можно получить, будет зависеть от таких факторов:
- страхового стажа;
- оснований прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон, сокращение на предприятии);
- размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.
Как определяется выплата в зависимости от приобретенного стажа
Если страховой стаж превышает 7 месяцев, размер пособия определяется в процентах от среднемесячной заработной платы работника за последние шесть месяцев до увольнения в зависимости от продолжительности страхового стажа:
- до 2 лет стажа – 50%;
- от 2 до 6 лет стажа – 55%;
- от 6 до 12 лет стажа – 60%;
- свыше 18 лет стажа – 70%.