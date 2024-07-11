Какой размер выплат по безработице в 2024 году

Во время военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. В 2024 году эта сумма составляет 7 100 гривен.

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При этом минимальный размер пособия по безработице составляет сейчас – 1 500 гривен, если страховой стаж за год перед получением статуса безработного составляет менее 7 месяцев.

Соответственно, конкретная сумма выплат, которую можно получить, будет зависеть от таких факторов:

страхового стажа;

оснований прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон, сокращение на предприятии);

размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

Обратите внимание! Минимальные выплаты получают люди, которых уволили по основаниям дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также люди, что ищут первую работу после завершения обучения или увольнения со срочной службы.

Как определяется выплата в зависимости от приобретенного стажа

Если страховой стаж превышает 7 месяцев, размер пособия определяется в процентах от среднемесячной заработной платы работника за последние шесть месяцев до увольнения в зависимости от продолжительности страхового стажа: