Пенсія по інвалідності для II групи: які виплати отримує пенсіонер

Визначенням групи інвалідності займається спеціальна комісія. Залежно від ступеня каліцтва, коригують і суму виплат.

Які виплати по інвалідності зараз

Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. На суму впливає кількість набутого стажу, вік особи та обставини набуття каліцтва.

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Зараз співвідношення виплат по інвалідності, відповідно до вікових таке:

особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%.

Встановлені гарантовані виплати такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

У кого змінились виплати у березні

Для отримання пенсії по інвалідності, громадяни з ІІ групою мають набути від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку.

Для деяких громадян мінімуми встановлюються в окремому порядку. Йдеться, зокрема, про військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Виплати військових з інвалідністю раніше були прямо пов'язані з прожитковим мінімумом. Зараз уряд змінив порядок нарахування цих пенсій. Гарантовані виплати для військових зафіксовані у такому розмірі:

для осіб з інвалідністю І групи, набутої внаслідок участі у військових діях – 15 347 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень.

Змінились і пенсії по інвалідності чорнобильців. Тепер їх мінімальний розмір для осіб, яким призначено ІІ групу складає. 11 446,77 гривні.