Какие выплаты по инвалидности сейчас
Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. На сумму влияет количество приобретенного стажа, возраст лица и обстоятельства приобретения увечья.
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Сейчас соотношение выплат по инвалидности, в соответствии с возрастными такое:
- лица с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90%;
- III группы – 50%.
Установленные гарантированные выплаты следующие:
- для I группы – 2 760 гривен;
- II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;
- лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.
У кого изменились выплаты в марте
Для некоторых граждан минимумы устанавливаются в отдельном порядке. Речь идет, в частности, о военных и ликвидаторах аварии на ЧАЭС.
Выплаты военных с инвалидностью ранее были прямо связаны с прожиточным минимумом. Сейчас правительство изменило порядок начисления этих пенсий. Гарантированные выплаты для военных зафиксированы в таком размере:
- для лиц с инвалидностью I группы, приобретенной в результате участия в военных действиях – 15 347 гривен;
- для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен;
- для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен;
- для участников боевых действий – 4 958 гривен.
Изменились и пенсии по инвалидности чернобыльцев. Теперь их минимальный размер для лиц, которым назначена II группа составляет. 11 446,77 гривны.