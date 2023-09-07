Військові пенсії: які виплати отримують українці з інвалідністю
Джерело:ПФУ
Внаслідок військових дій, деякі військові отримали інвалідність. Через це, вони мають право на отримання спеціальних пенсійних виплат.
Які виплати отримують українці з інвалідністю
Якщо громадянин України отримав певне каліцтво він має право на виплати по інвалідності. Визначає можливість надання грошової допомоги орган медико-соціальної експертизи. Ця ж комісія призначає групу та повідомляє особу про необхідність повторної експертизи.
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Військовослужбовці мають право на призначення інвалідності у такі терміни:
- не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення зі служби;
- у період поки особа проходить службу;
- через 3 місяці після закінчення служби, якщо інвалідність була набута у період служби.
Розмір пенсії по інвалідності в Україні
Сума виплат залежить від пенсії за віком, спеціальності постраждалого, та терміну набуття каліцтва до 60 років. Скільки отримують особи з інвалідністю:
- I група отримує 100% від пенсії за віком;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Громадяни України, що отримали інвалідність внаслідок військової служби отримують таку суму коштів:
- I група має 100% від пенсії призначеної за віком;
- II група – 80%;
- III група – 60%.