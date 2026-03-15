Пенсія по інвалідності не завжди стала: коли її можуть перерахувати

Пенсія по інвалідності після призначення не завжди залишається сталою. У певних випадках її можуть переглянути, тож варто знати, за яких умов можливий перерахунок і що саме на це впливає.

Чи перерахували пенсії по інвалідності у березні?

Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році справді підлягала березневому перегляду, однак механізм такого підвищення залежав не лише від самого факту інвалідності, а й від виду призначеної виплати, наявності страхового стажу та бази, від якої здійснюється розрахунок.

Саме тому перерахунок для людей з II групою інвалідності не був однаковим для всіх: в одних випадках сума зросла в межах індексації, в інших – залишилася на рівні соціальної гарантії, прив’язаної до прожиткового мінімуму.

Довідково: Підставою для березневого підвищення стала урядова постанова №236 від 25 лютого 2026 року, яка визначила порядок щорічної індексації пенсій і низки страхових виплат.

У межах цього рішення основний розмір пенсій було збільшено на коефіцієнт 1,121, тобто на 12,1%. Це правило поширилося і на пенсії по інвалідності, але лише в тій частині, яка розраховується за нормами пенсійного страхування.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності?

Для людей з II групою інвалідності принцип обчислення такий: пенсія по інвалідності визначається як 90% пенсії за віком, яку особа могла б отримувати за наявними даними про стаж і заробіток, уточнюють у ПФУ.

Тобто спершу розраховується умовний розмір пенсії за віком, а вже потім від нього визначається частка, що відповідає конкретній групі інвалідності. Саме тому остаточна сума для двох людей з однаковою групою інвалідності може суттєво відрізнятися.

Наприклад! II група інвалідності сама по собі не встановлює єдину фіксовану пенсію для всіх. Тобто, якщо розрахунковий розмір пенсії за віком становив би 4 000 гривень, виплата по II групі дорівнювала б 3 600 гривень. Якщо ж база значно вища, відповідно зростає і пенсія по інвалідності.

Отже, березнева індексація у 2026 році впливала насамперед на тих одержувачів, у яких пенсія сформована саме як страхова виплата, а не як мінімальна соціальна допомога.

Чи призначать пенсію по інвалідності без стажу?

Водночас є окрема категорія осіб з інвалідністю, для яких застосовується інший підхід. Якщо людина не набула необхідного страхового стажу або взагалі не має пенсійної бази для розрахунку страхової пенсії, їй можуть призначати не класичну пенсію по інвалідності за нормами пенсійного страхування, а державну соціальну виплату.

Довідково: У такому разі розмір забезпечення вже не прив’язаний до індивідуального заробітку чи умовної пенсії за віком, а визначається на основі державних соціальних стандартів, передусім прожиткового мінімуму.

У 2026 році базовим орієнтиром для такої категорії залишався прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на рівні 2 595 гривень. Якщо виплата прив’язана саме до цього соціального стандарту, її розмір визначається не індивідуальним пенсійним розрахунком, а відповідною державною гарантією.

Кому не перерахували пенсію цьогоріч?