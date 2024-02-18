Як зміняться виплати осіб з інвалідністю ІІ групи у березні
Джерело:ПФУ
Пенсії для осіб з інвалідністю також зміняться під час березневої індексації. На вчасність проведення перерахунку прямо впливає ситуація на фронті.
Як зміняться пенсії осіб з інвалідністю ІІ групи
У березні очікується масштабна індексація пенсійних виплат. Попередньо, пенсії мають зрости на 13%.
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Пенсії по інвалідності прямо залежать від виплат за віком. Також на них впливає кількість набутого стажу, мінімальний показник – 15 років.
Зараз пенсійні виплати по інвалідності вираховуються у такому співвідношенні:
- громадяни з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком;
- ІІ групи – 90%;
- ІІІ групи – 50%.
Уряд встановив мінімуми, нижче яких виплати будуть не можуть:
- для громадян з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;
- працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
Як визначається група інвалідності
Ступінь каліцтва визначається спеціальною комісією. Щобільше, вказана група може змінюватись.
У деяких випадках медики можуть призначити повторний огляд. Якщо особа не з'явиться у визначений час, їй призупиняють надання пенсії до з'ясування обставин. У випадку, коли після повторного огляду комісія призначає громадянину нову групу, виплати також коригуються.