Як зміняться виплати осіб з інвалідністю ІІ групи у березні

Пенсії для осіб з інвалідністю також зміняться під час березневої індексації. На вчасність проведення перерахунку прямо впливає ситуація на фронті.

Як зміняться пенсії осіб з інвалідністю ІІ групи

У березні очікується масштабна індексація пенсійних виплат. Попередньо, пенсії мають зрости на 13%.

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Пенсії по інвалідності прямо залежать від виплат за віком. Також на них впливає кількість набутого стажу, мінімальний показник – 15 років.

Зараз пенсійні виплати по інвалідності вираховуються у такому співвідношенні:

громадяни з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%.

Уряд встановив мінімуми, нижче яких виплати будуть не можуть:

для громадян з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;

працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Як визначається група інвалідності

Для військових та постраждалих від ЧАЕС встановлені інші мінімуми.

Ступінь каліцтва визначається спеціальною комісією. Щобільше, вказана група може змінюватись.

У деяких випадках медики можуть призначити повторний огляд. Якщо особа не з'явиться у визначений час, їй призупиняють надання пенсії до з'ясування обставин. У випадку, коли після повторного огляду комісія призначає громадянину нову групу, виплати також коригуються.