Как изменятся пенсии лиц с инвалидностью II группы

В марте ожидается масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительно, пенсии должны вырасти на 13%.

Читайте также Платить за коммуналку не нужно: какие пенсионеры могут получить 100% скидку

Пенсии по инвалидности напрямую зависят от выплат по возрасту. Также на них влияет количество приобретенного стажа, минимальный показатель – 15 лет.

Сейчас пенсионные выплаты по инвалидности высчитываются в таком соотношении:

граждане с инвалидностью І группы – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группы – 90%;

III группы – 50%.

Правительство установило минимумы, ниже которых выплаты будут не могут:

для граждан с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;

неработающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Обратите внимание! Для военных и пострадавших от ЧАЭС установлены другие минимумы.

Как определяется группа инвалидности

Степень увечья определяется специальной комиссией. Более того, указанная группа может варьироваться.

В некоторых случаях медики могут назначить повторный осмотр. Если лицо не появится в определенное время, ему приостанавливают предоставление пенсии до выяснения обстоятельств. В случае, когда после повторного осмотра комиссия назначает гражданину новую группу, выплаты также корректируются.