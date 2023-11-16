Люди з інвалідністю отримуватимуть більші виплати від держави у 2024 році

16 листопада 2023, 08:00
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Джерело:

ВРУ

У Держбюджеті на 2024 рік передбачений більший прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. До цієї категорії належать люди, які мають інвалідність.

Якими будуть виплати

Розмір виплат для людей з інвалідністю також зросте залежатиме від прожиткового мінімуму. Він становитиме 2 361 гривню.

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Саме таку суму отримуватимуть люди з першою групою інвалідності.

  • Друга група отримуватиме відповідно 1 888 гривень, тобто 80% прожиткового мінімуму.
  • Третя група матиме 1 416 гривень, тобто 60% прожиткового мінімуму.
Важливо! Діти з інвалідністю, яким ще не виповнилося 18 років, отримуватимуть 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652 гривні.

Скільки платитимуть за догляд за людьми з інвалідністю

Люди, які доглядають за особами з інвалідністю з дитинства, отримуватимуть такі виплати:

  • інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А — 4 722 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму;
  • інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А – 2 361 гривню, тобто 100% прожиткового мінімуму;
  • інвалідність з дитинства II або III групи за потреби в постійному сторонньому догляді — 1 770,75 гривні, тобто 75% прожиткового мінімуму.

Люди, які опікуються дітьми з інвалідністю, отримуватимуть такі виплати:

  • на дитину з інвалідністю віком до 6 років, підгрупа А — 5 163 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму для дітей;
  • на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 1 281,5 гривні, тобто 50% прожиткового мінімуму для дітей;
  • на дитину з інвалідністю віком 6-18 років, підгрупа А — 6 392 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму для дітей;
  • на іншу дитину з інвалідністю віком 6-18 років — 1 598 гривень, тобто 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

 

Автор: Дарія Подвишенна