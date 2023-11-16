Какими будут выплаты

Размер выплат для людей с инвалидностью также возрастет и будет зависеть от прожиточного минимума. Он будет составлять 2 361 гривну.

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Именно такую сумму будут получать люди из первой группой инвалидности.