Якими будуть виплати Розмір виплат для людей з інвалідністю також зросте залежатиме від прожиткового мінімуму. Він становитиме 2 361 гривню. Читайте також Не лише від страхового стажу: що впливає на розмір пенсії українців Саме таку суму отримуватимуть люди з першою групою інвалідності.

Друга група отримуватиме відповідно 1 888 гривень , тобто 80% прожиткового мінімуму.

отримуватиме відповідно , тобто 80% прожиткового мінімуму. Третя група матиме 1 416 гривень, тобто 60% прожиткового мінімуму.

Важливо! Діти з інвалідністю, яким ще не виповнилося 18 років, отримуватимуть 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652 гривні.

Скільки платитимуть за догляд за людьми з інвалідністю

Люди, які доглядають за особами з інвалідністю з дитинства, отримуватимуть такі виплати:

інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А — 4 722 гривні , тобто 200% прожиткового мінімуму;

, тобто 200% прожиткового мінімуму; інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А – 2 361 гривню , тобто 100% прожиткового мінімуму;

, тобто 100% прожиткового мінімуму; інвалідність з дитинства II або III групи за потреби в постійному сторонньому догляді — 1 770,75 гривні, тобто 75% прожиткового мінімуму.

Люди, які опікуються дітьми з інвалідністю, отримуватимуть такі виплати: