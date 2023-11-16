Якими будуть виплати
Розмір виплат для людей з інвалідністю також зросте залежатиме від прожиткового мінімуму. Він становитиме 2 361 гривню.
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Саме таку суму отримуватимуть люди з першою групою інвалідності.
- Друга група отримуватиме відповідно 1 888 гривень, тобто 80% прожиткового мінімуму.
- Третя група матиме 1 416 гривень, тобто 60% прожиткового мінімуму.
Скільки платитимуть за догляд за людьми з інвалідністю
Люди, які доглядають за особами з інвалідністю з дитинства, отримуватимуть такі виплати:
- інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А — 4 722 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму;
- інвалідність з дитинства I групи, підгрупа А – 2 361 гривню, тобто 100% прожиткового мінімуму;
- інвалідність з дитинства II або III групи за потреби в постійному сторонньому догляді — 1 770,75 гривні, тобто 75% прожиткового мінімуму.
Люди, які опікуються дітьми з інвалідністю, отримуватимуть такі виплати:
- на дитину з інвалідністю віком до 6 років, підгрупа А — 5 163 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму для дітей;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 1 281,5 гривні, тобто 50% прожиткового мінімуму для дітей;
- на дитину з інвалідністю віком 6-18 років, підгрупа А — 6 392 гривні, тобто 200% прожиткового мінімуму для дітей;
- на іншу дитину з інвалідністю віком 6-18 років — 1 598 гривень, тобто 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.