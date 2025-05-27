Чи допоможе роботодавець з похованням і як оформити виплати
- Рідні померлого українця можуть отримати допомогу на поховання від роботодавця за певних умов, якщо померла застрахована особа або члени сім'ї, які були на її утриманні.
- Для отримання допомоги необхідно подати заяву, документ, що посвідчує особу, фінансові документи та інші необхідні свідоцтва, і рішення про виплату приймається роботодавцем не пізніше наступного дня після подання заяви.
Рідні померлого українця можуть отримати гроші на поховання від його роботодавця. Для цього необхідно виконати певні умови.
Хто має право на отримання виплат на поховання
Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Це стосується:
- дружини (чоловіка);
- дітей, братів, сестер і онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, а здобувачів освіти, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;
- батька, матері;
- діда, баби за прямою лінією спорідненості.
Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі:
- заяви особи, яка здійснила поховання;
- документа, що посвідчує особу;
- витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть.
Зауважте! Розмір допомоги на поховання складає 4 100 гривень.
Як отримати гроші на поховання від роботодавця
Для отримання допомоги на поховання, особа має звернутися до роботодавця та надати:
- заяву про виплату допомоги на поховання;
- документ, що посвідчує особу;
- фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;
- довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;
- свідоцтво про смерть;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.
Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від ПФУ.
У разі реорганізації підприємства, установи, організації, припинення ФОПу за отриманням виплати члену її сім’ї або особі, яка здійснила поховання, слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру ПФУ.