Допомога на поховання у 2025 році в Україні

Річ у тім, що допомога на поховання виплачується саме органами Пенсійного фонду, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання. Але якщо людина не має банківського рахунку, то грошова виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Тоді заявник чи заявниця може отримати гроші у будь-якому відділенні Ощадбанку. Такій людині слід звернутися до банку із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Однак у ПФУ наголошують, що розмір допомоги не є однаковим для всіх. Сума залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію:

Якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тоді як для тих осіб, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги — дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Зверніть увагу! Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.

За яких ще обставин надається допомога на поховання

До того ж допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів родини, які перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;

батька, матері;

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Хто належить до цього списку? До таких членів родини належать особи, якщо вони були на повному його утриманні, одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. Водночас не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом,

– наголошують у ПФУ.

Важливо! З 1 січня 2023 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні встановлено на рівні 4 100 гривень.