Майже мільйон гривень: працівникам, які постраждали від війни, доплатять у травні

З травня держава почне платити працівникам, які фізично постраждали від війни під час роботи. Дехто отримає 800 тисяч гривень.

Скільки отримають працівники, які постраждали від обстрілів

З 1 травня 2023 року влада запровадила одноразову грошову допомогу для працівників критичної інфраструктури та важливих для економіки галузей, що фізично постраждали від обстрілів під час виконання своєї роботи у зоні ведення бойових дій чи районах, які піддавалися збройним нападам Росії (бомбардування, авіаудари).

Право на виплати мають:

працівники об'єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування.

Відповідний Закон "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України" був прийнятий ще у квітні 2023 року, але чинності набуде в травні.

Виплати будуть такі:

інвалідність I групи — 0,8 мільйона гривень;

інвалідність II групи — 0,5 мільйона гривень;

інвалідність III групи — 0,2 мільйона гривень;

загибель — 1 мільйон гривень (буде виплачуватися родичам).

Виплати можна буде отримати протягом 3-ох років після набуття інвалідності.

Хто має право отримати виплати у разі загибелі працівника