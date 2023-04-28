Сколько получат пострадавшие от обстрелов работники
С 1 мая 2023 года власти ввели единовременную денежную помощь для работников критической инфраструктуры и важных для экономики отраслей, физически пострадавших от обстрелов при выполнении своей работы в зоне ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся вооруженным нападениям России (бомбардировки, авиаудары).
Право на выплаты имеют:
- работники объектов критической инфраструктуры;
- государственные служащие;
- должностные лица местного самоуправления.
Выплаты будут следующие:
- инвалидность I группы - 0,8 миллионов гривен;
- инвалидность II группы - 0,5 миллионов гривен;
- инвалидность III группы - 0,2 миллионов гривен;
- гибель - 1 миллион гривен (будет выплачиваться родственникам).
Выплаты можно будет получить в течение 3-х лет после обретения инвалидности.
Кто имеет право получить выплаты при гибели работника
- родители, если они имеют родительские права
- один из супругов, который не женился вторично;
- несовершеннолетние дети или совершеннолетние, если те учатся по дневной или дуальной форме обучения (до 23 лет);
- совершеннолетние дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей;
- совершеннолетние дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до совершеннолетия;
- иждивенце погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.