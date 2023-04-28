Скільки отримають працівники, які постраждали від обстрілів
З 1 травня 2023 року влада запровадила одноразову грошову допомогу для працівників критичної інфраструктури та важливих для економіки галузей, що фізично постраждали від обстрілів під час виконання своєї роботи у зоні ведення бойових дій чи районах, які піддавалися збройним нападам Росії (бомбардування, авіаудари).
Право на виплати мають:
- працівники об'єктів критичної інфраструктури;
- державні службовці;
- посадові особи місцевого самоврядування.
Виплати будуть такі:
- інвалідність I групи — 0,8 мільйона гривень;
- інвалідність II групи — 0,5 мільйона гривень;
- інвалідність III групи — 0,2 мільйона гривень;
- загибель — 1 мільйон гривень (буде виплачуватися родичам).
Виплати можна буде отримати протягом 3-ох років після набуття інвалідності.
Хто має право отримати виплати у разі загибелі працівника
- батьки, якщо вони мають батьківські права
- один із подружжя, який не одружився вдруге;
- неповнолітні діти або повнолітні, якщо ті навчаються за денною або дуальною формою навчання (до 23 років);
- повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до повноліття;
- утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.