Пакунок малюка та виплати на дитину в Україні: хто може отримати

В Україні кожна родина, в якій з’явиться малюк, має можливість отримати грошову допомогу та пакунок малюка. Він включає понад 90 різних предметів та засобів, необхідних для догляду за новонародженим у перші місяці життя.

Хто може отримати пакунок малюка

Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни та патронатні вихователі.

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Можливістю отримати пакунок малюка можна скористатися безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини або отримати грошову компенсацію його вартості. У 2024 році розмір грошової компенсації на одну дитину становить 7 689 гривень.

На сайті Урядового порталу вказано , що ціна закупівлі даного комплекту для держави складає 6 778 гривень, проте для батьків придбання всіх його складових окремо обійдеться набагато дорожче.

Якщо на момент народження бебі-бокса немає в пологовому, то заяву на його отримання можна подати до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малюка.

Які виплати у зв’язку з народженням дитини

У 2024 році виплати, повʼязані з народженням або усиновленням дитини, складають 41 280 гривень. Розмір цією допомоги не змінюється, оскільки він встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму.

Цей фінансовий допоміжний пакет не залежить від кількості новонароджених у родині.

При цьому, перша виплата для батьків становить 10 320 гривень, а решта суми виплачується порівну по 860 гривень протягом наступних 36 місяців.

Як отримати грошову допомогу

Оформлення допомоги можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду дії карантину, і ще одного місяця після його завершення.

Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

Зареєструватись чи авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту буде призначено допомогу.