Пакунок малюка та виплати на дитину в Україні: хто може отримати
Джерело:ПФУ
В Україні кожна родина, в якій з’явиться малюк, має можливість отримати грошову допомогу та пакунок малюка. Він включає понад 90 різних предметів та засобів, необхідних для догляду за новонародженим у перші місяці життя.
Хто може отримати пакунок малюка
Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни та патронатні вихователі.
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Можливістю отримати пакунок малюка можна скористатися безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини або отримати грошову компенсацію його вартості. У 2024 році розмір грошової компенсації на одну дитину становить 7 689 гривень.Цікаво! На сайті Урядового порталу вказано, що ціна закупівлі даного комплекту для держави складає 6 778 гривень, проте для батьків придбання всіх його складових окремо обійдеться набагато дорожче.
Якщо на момент народження бебі-бокса немає в пологовому, то заяву на його отримання можна подати до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малюка.
Які виплати у зв’язку з народженням дитини
У 2024 році виплати, повʼязані з народженням або усиновленням дитини, складають 41 280 гривень. Розмір цією допомоги не змінюється, оскільки він встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму.Зауважте! Цей фінансовий допоміжний пакет не залежить від кількості новонароджених у родині.
При цьому, перша виплата для батьків становить 10 320 гривень, а решта суми виплачується порівну по 860 гривень протягом наступних 36 місяців.Зверніть увагу! Оформлення допомоги можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду дії карантину, і ще одного місяця після його завершення.
Як отримати грошову допомогу
Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Для оформлення допомоги онлайн потрібно:
- Зареєструватись чи авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.
- Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис.
- Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.
- Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту буде призначено допомогу.