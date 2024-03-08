Хто може отримати пакунок малюка

Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни та патронатні вихователі.

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Можливістю отримати пакунок малюка можна скористатися безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини або отримати грошову компенсацію його вартості. У 2024 році розмір грошової компенсації на одну дитину становить 7 689 гривень.

Цікаво! На сайті Урядового порталу вказано, що ціна закупівлі даного комплекту для держави складає 6 778 гривень, проте для батьків придбання всіх його складових окремо обійдеться набагато дорожче.

Якщо на момент народження бебі-бокса немає в пологовому, то заяву на його отримання можна подати до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малюка.

Які виплати у зв’язку з народженням дитини

У 2024 році виплати, повʼязані з народженням або усиновленням дитини, складають 41 280 гривень. Розмір цією допомоги не змінюється, оскільки він встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму.

Зауважте! Цей фінансовий допоміжний пакет не залежить від кількості новонароджених у родині.

При цьому, перша виплата для батьків становить 10 320 гривень, а решта суми виплачується порівну по 860 гривень протягом наступних 36 місяців.

Зверніть увагу! Оформлення допомоги можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду дії карантину, і ще одного місяця після його завершення.

Як отримати грошову допомогу

Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

Зареєструватись чи авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту буде призначено допомогу.

Зауважте! Також можна скористатися комплексною послугою “єМалятко”на порталі Дія.