Кто может получить пакет малыша
Получить пакет малыша могут не только биологические родители новорожденного ребенка, но и приемные, усыновители, родители-воспитатели, опекуны и патронатные воспитатели.
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Возможностью получить пакет малыша можно воспользоваться непосредственно в роддоме после рождения ребенка или получить денежную компенсацию его стоимости. В 2024 году размер денежной компенсации на одного ребенка составляет 7 689 гривен.
Если на момент рождения бэби-бокса нет в роддоме, то заявление на его получение можно подать в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства в течение 30 календарных дней со дня рождения малыша.
Какие выплаты в связи с рождением ребенка
В 2024 году выплаты, связанные с рождением или усыновлением ребенка, составляют 41 280 гривен. Размер этой помощи не меняется, поскольку он установлен законом и не зависит от прожиточного минимума.
При этом, первая выплата для родителей составляет 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается поровну по 860 гривен в течение следующих 36 месяцев.
Как получить денежную помощь
Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Для оформления помощи онлайн нужно:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.
- Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
- Не позднее чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты будет назначена помощь.