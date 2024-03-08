Кто может получить пакет малыша

Получить пакет малыша могут не только биологические родители новорожденного ребенка, но и приемные, усыновители, родители-воспитатели, опекуны и патронатные воспитатели.

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Возможностью получить пакет малыша можно воспользоваться непосредственно в роддоме после рождения ребенка или получить денежную компенсацию его стоимости. В 2024 году размер денежной компенсации на одного ребенка составляет 7 689 гривен.

Интересно! На сайте Правительственного портала указано, что цена закупки данного комплекта для государства составляет 6 778 гривен, однако для родителей приобретение всех его составляющих отдельно обойдется гораздо дороже.

Если на момент рождения бэби-бокса нет в роддоме, то заявление на его получение можно подать в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства в течение 30 календарных дней со дня рождения малыша.

Какие выплаты в связи с рождением ребенка

В 2024 году выплаты, связанные с рождением или усыновлением ребенка, составляют 41 280 гривен. Размер этой помощи не меняется, поскольку он установлен законом и не зависит от прожиточного минимума.

Обратите внимание! Этот финансовый вспомогательный пакет не зависит от количества новорожденных в семье.

При этом, первая выплата для родителей составляет 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается поровну по 860 гривен в течение следующих 36 месяцев.

Обратите внимание! Оформление помощи возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина, и еще одного месяца после его завершения.

Как получить денежную помощь

Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Для оформления помощи онлайн нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

Не позднее чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты будет назначена помощь.

Обратите внимание! Также можно воспользоваться комплексной услугой "єМалятко"на портале Дія.