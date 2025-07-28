Виплата у 50 000 гривень та 7 000 гривень допомоги щомісячно: хто зможе отримати такі суми

Український уряд планує реформувати систему допомоги родинам з дітьми. Зокрема планується збільшення виплат сім'ям.

Яку допомогу хочуть надавати родинам з дітьми?

Таким чином хочуть підвищити рівень народжуваності, а також підтримати родини у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13532.

Читайте також Нові виплати українцям з дітьми: проєкт закону вже схвалено

Проєкт передбачає грошову виплату у розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Кошти надаватимуть одноразово.

Крім того, окрема категорія допомоги передбачається для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір допомоги буде визначено Кабміном. Однак орієнтовна сума 7 тисяч гривень на місяць.

Слід очікувати ще одну допомогу – "єЯсла" – яку отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Деталі щодо цього типу допомоги визначить Кабмін.

Важливо! Наголошується, що ці кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.