Виплата у 50 000 гривень та 7 000 гривень допомоги щомісячно: хто зможе отримати такі суми
- Український уряд планує нову соціальну допомогу: у виплату 50 000 гривень та 7 000 гривень щомісячно.
- Проєкт спрямований на підвищення народжуваності та підтримку родин у допологовий та післяпологовий періоди, а також стимулювання батьків до працевлаштування.
Український уряд планує реформувати систему допомоги родинам з дітьми. Зокрема планується збільшення виплат сім'ям.
Яку допомогу хочуть надавати родинам з дітьми?
Таким чином хочуть підвищити рівень народжуваності, а також підтримати родини у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13532.
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Проєкт передбачає грошову виплату у розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Кошти надаватимуть одноразово.
Крім того, окрема категорія допомоги передбачається для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір допомоги буде визначено Кабміном. Однак орієнтовна сума 7 тисяч гривень на місяць.
Слід очікувати ще одну допомогу – "єЯсла" – яку отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Деталі щодо цього типу допомоги визначить Кабмін.
Важливо! Наголошується, що ці кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.