Затримки з виплатами сім'ям загиблих: у Мінсоцполітики роз'яснили ситуацію

Родини загиблих в Україні мають право на виплати від держави, але інколи кошти запізнюються. У Міністерстві соціальної політики інформацію про такі затримки називають застарілою.

Чому можуть затримувати виплати?

Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Українці можуть отримувати кілька тисяч гривень щомісяця: кому передбачена виплати

За словами політика, затримки з виплатами коштів родинам загиблих виникали під час передачі даних, коли Пенсійний фонд зобов'язали займатися соціальною допомогою. Тоді частину справ могли втратити, іншу необідно було повторно обробити.

Я думаю, що це стара інформація. Такі проблеми були пов’язані з переходом усіх виплат через Пенсійний фонд. На етапі міграції деякі справи могли загубитися. Якщо зараз ще є такі питання, то можна звертатися до Пенсійного фонду,

– наголосив Улютін.

Водночас очільник Мінсоцполітики підкреслив, що це не стосується одноразової допомоги у разі загибелі військового, оскільки цими виплатами Мінсоцполітики не займається.