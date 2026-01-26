Затримки з виплатами сім'ям загиблих: у Мінсоцполітики роз'яснили ситуацію
- Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що затримки виплат родинам загиблих військових виникали через передачу даних до Пенсійного фонду.
- Проблеми з виплатами не стосуються одноразової допомоги у разі загибелі військового, яку Мінсоцполітики не обробляє.
Родини загиблих в Україні мають право на виплати від держави, але інколи кошти запізнюються. У Міністерстві соціальної політики інформацію про такі затримки називають застарілою.
Чому можуть затримувати виплати?
Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
За словами політика, затримки з виплатами коштів родинам загиблих виникали під час передачі даних, коли Пенсійний фонд зобов'язали займатися соціальною допомогою. Тоді частину справ могли втратити, іншу необідно було повторно обробити.
Я думаю, що це стара інформація. Такі проблеми були пов’язані з переходом усіх виплат через Пенсійний фонд. На етапі міграції деякі справи могли загубитися. Якщо зараз ще є такі питання, то можна звертатися до Пенсійного фонду,
– наголосив Улютін.
Водночас очільник Мінсоцполітики підкреслив, що це не стосується одноразової допомоги у разі загибелі військового, оскільки цими виплатами Мінсоцполітики не займається.
Якщо ми говоримо про одноразову виплату через загибель, то це питання до Міноборони або до військового формування, в якому служив загиблий,
– зазначив міністр.
Які виплати для родин загиблих військових?
Минулого року в Україні оновили правила виплат допомоги від держави родинам військових, які загинули чи померли під час воєнного стану, повідомило Міністерство оборони.
Порядок виплат оновили таким чином:
- розмір загальної грошової допомоги родинам загиблих військових залишився незмінним – 15 мільйонів гривень;
- 3 мільйони гривень з цієї суми родичі військовослужбовців мають виплачувати одразу після призначення допомоги;
- ще 12 мільйонів гривень виплачують поетапно — за фіксованим графіком впродовж 80 місяців.
Тобто нові правила передбачають, що родини загиблих військових повинні отримувати близько 150 000 гривень щомісяця.
Зауважте! Ці правила застосовують до випадків загибелі військових, які офіційно засвідчені записом про смерть від 1 вересня 2025 року.
Хто може отримати допомогу?
Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовець може самостійно визначити осіб, які отримають виплату у разі його чи її загибелі. Для цього складається особисте розпорядження – письмовий документ, у якому зазначаються конкретні люди та відсоткові частки виплати. Важливо, що в документі можна вказати будь-яких осіб, незалежно від родинних зв’язків.
Особисте розпорядження може бути оформлене у довільній формі та засвідчене або у нотаріуса, або безпосередньо командиром військової частини. Оригінал документа зберігається у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в особовій справі військового, а копія залишається у нього самого.